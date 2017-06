Acusado de matar a namorada é preso em ação conjunta no interior do Rio

Procurado desde abril, Paulo Roberto Soares, de 38 anos, foi capturado, neste domingo, na cidade de Paulo de Frontin, no interior fluminense, em uma ação conjunta entre agentes da 98ª DP (Engenheiro Paulo de Frontin) e policiais do 10º BPM (Barra do Piraí).

Ele é acusado de torturar e matar a namorada, Pâmela da Silva Teófilo, de 21 anos. O crime ocorreu no dia 9 de abril, na casa da vítima, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O corpo da jovem foi encontrado com um tiro à queima-roupa no coração, sinais de espancamento, mordidas nas partes íntimas e queimaduras de cigarro.

O suspeito teve a prisão temporária por 30 dias decretada pela Justiça, mas conseguiu fugir. Ele já tinha sido condenado a 12 anos de prisão por crime de extorsão mediante sequestro, e, em dezembro do ano passado, foi beneficiado com a progressão da pena para o regime semiaberto.

O Portal dos Procurados oferecia uma recompensa de R$1 mil por informações que levassem à captura de Paulo Roberto.

Com base nas investigações, policiais passaram a monitorar um imóvel onde o acusado estaria se escondendo, e o apreenderam quando ele tentava sair do local. Paulo Roberto ainda tentou fugir, mas foi imobilizado pelos agentes e encaminhado à delegacia.