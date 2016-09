Acusado de esfaquear ex é denunciado

O homem acusado de assassinar a ex-mulher Débora Bittencourt Chaves, de 32 anos, a facadas, foi denunciado por feminicídio pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que também pediu a prisão provisória dele. A denúncia foi feita pela 30ª promotoria de Justiça de Investigação Penal.

Segundo as investigações, Nilton da Silva, de 27 anos, teria cometido o crime teria acontecido no dia 1º de setembro, na casa da vítima, no bairro do Jardim Carioca, na Ilha do Governador. O acusado desferiu cinco facadas, no abdômen e no tórax de Débora.

De acordo com a denúncia, ele teria ameaçado a ex-esposa horas antes. A denúncia diz ainda que Nilton tinha anotações criminais por ameaças à ex com uma faca e que cumpria regime semiaberto, usando tornozeleira eletrônica.