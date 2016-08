Acaba de acontecer um acidente envolvendo um carro e uma moto na Estrada de Iguaçu, na altura da Rua Nair Dias, no bairro Vila Operária. Corpo de Bombeiros e agentes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU) estão no local. Trânsito segue com retenções pela região. Em breve mais informações.