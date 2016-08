Acidente na Via Light, Centro de Nova Iguaçu

Um carro de funerária e outro veículo de passeio se envolveram em um grave acidente de trânsito na Via Light com a Rua Coronel Francisco Soares, sentido Pavuna, no Centro, na manhã deste domingo (28).

Segundo agentes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU) as vítimas foram encaminhadas para unidade de saúde mais próxima, os Bombeiros e Policiais militares estão no local.

Os dois veículos ocuparam o trecho de uma das faixas. O trânsito foi liberado pela Rua Coronel Francisco Soares, no Centro por volta das 8h23. O fluxo de veículos segue normal.