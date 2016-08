Acidente mata quatro policiais

Quatro policiais morreram em um acidente na RJ-158, na entrada de São Fidélis, no Norte Fluminense, no início da noite desta quarta-feira. Segundo informações do 8º Batalhão de Polícia Militar (Campos dos Goytacazes), uma viatura do Grupamento de Ações Táticas (GAT 4ª Cia) colidiu com um micro-ônibus que transportava universitários.

Os policiais, três sargentos e um soldado, foram identificados como Bragança, Franco, Lugão e Júlio Cesar. Os nomes completos não foram divulgados pela Polícia Militar. Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o acidente.

Em nota, a Polícia Militar se manifestou:

“De acordo o 8° BPM (Campos), uma viatura do batalhão colidiu contra um micro-ônibus e capotou quando trafegava pela RJ-158, estrada que liga Campos a São Fidélis, na tarde desta quarta-feira (31/8). Os quatro policiais militares que estavam no veículo não resistiram aos ferimentos.

É sempre com pesar que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro recebe a notícia do falecimento de seus policiais militares. O Comando da Corporação está dedicado a prestar todo apoio às famílias, além de prestar as últimas homenagens a estes policiais que perderam a vida no cumprimento do seu dever.

Em respeito as famílias, ainda não vamos divulgar as identidades deles”, diz o texto.