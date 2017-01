Acidente entre carro e ônibus deixa um morto

Um ônibus e um carro se chocaram na Rua Senador Bernardo Monteiro, na altura da Rua Prefeito Olympio de Melo, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O motorista do automóvel, identificado como Reginaldo Fonseca Júnior, de aproximadamente 38 anos, morreu no acidente, que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (9).

Com a força da batida o carro em que a vítima estava foi parar na calçada. Durante toda a manhã o trânsito ficou complicado na região. A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no local do acidente.