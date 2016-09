Acidente deixa feridos próximo à estação

Um ônibus articulado do BRT se envolveu em um acidente, por volta das 5h30 desta segunda-feira (19), próximo à estação Merck do BRT na Taquara, Zona Oeste do Rio. O veículo colidiu com um outro ônibus que ficou atravessado na pista da Estrada dos Bandeirantes.

O ônibus estaria cruzando a pista do BRT quando foi atingido na lateral. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 10 pessoas tiveram ferimentos leves. Algumas foram atendidas e liberadas no local do acidente, outras foram encaminhadas para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, pelos bombeiros do Quartel de Jacarepaguá.

O acidente deixou o trânsito lento na Estrada dos Bandeirantes e ainda havia reflexos na região por volta das 7h25. A estação Merck do BRT estava interditada para embarque e desembarque em torno do horário.