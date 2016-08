Acidente deixa feridos em Nova Iguaçu

Um acidente na manhã deste domingo (28) entre um carro de uma funerária e um segundo veículo deixou quatro feridos em Nova Iguaçu. As informações são do Corpo de Bombeiros, que fez o atendimento às vítimas.

De acordo com o Centro de Operações de Nova Iguaçu (Conig), a colisão aconteceu na Via Light, no sentido Pavuna. Segundo agentes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU) as vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde próxima ao local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h45 e equipes da Polícia Militar também foram encaminhadas para o local. Os dois veículos ocuparam um trecho de uma das faixas e o tráfego era lento na região.

Com a batida do acidente, o carro da funerária capotou e dois caixões foram arremessados para o asfalto. O local foi preservado para uma perícia da Polícia Civil. De acordo com Conig, a via foi liberada às 9h46.