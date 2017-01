Acidente deixa dois mortos e quatro feridos

Sérgio Santos, de 35 anos, e Ailton Silva, de 28 anos, morreram no local. Para o resgate às vítimas, o Corpo de Bombeiros enviou três ambulâncias e uma aeronave para o local.

Monica Pereira, de 30 anos, teve muitas lesões pelo corpo e precisou ser levada de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

De acordo com uma testemunha que trabalha em um posto de combustível próximo ao local do acidente, o veículo cruzou a via em alta velocidade e logo depois bateu contra poste.