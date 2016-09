Acidente de ônibus deixa 23 feridos

Vinte e três pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois ônibus na Vila da Penha, zona norte do Rio, na tarde desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois coletivos se chocaram entre as ruas Irapuã e Guaporé em Brás de Pina.

Das 23 vítimas, quatro sofreram ferimentos graves, com risco de morte, e foram levadas para o hospital Salgado Filho, no Méier. Outras seis sofreram ferimentos intermediários, com possibilidade de agravamento e foram levadas para o hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. As 13 vítimas restantes tiveram ferimentos leves e foram levadas para o hospital Getúlio Vargas, no centro do Rio.