Acidente na Ponte deixa 11 feridos

Uma colisão entre um guincho e um ônibus da Viação Coesa deixou 11 pessoas feridas, na Ponte Rio-Niterói, na descida do Vão Central, no fim da madrugada desta segunda-feira.

O acidente causou transtornos para quem vinha de São Gonçalo e Niterói, como na Alameda São Boaventura, Avenida Jansen de Melo e na BR-101, que chegou a 20 quilômetros o congestionamento no sentido Ponte.

O guicho estava parado atendendo uma outra ocorrência de problema mecânico em uma van quando o ônibus atingiu em cheio a traseira do reboque, por . As vítimas, oito com ferimentos leves e três com ferimentos moderados, foram levadas para os hospitais Estadual Azevedo Lima e Municipal Carlos Tortelly, ambos em Niterói. Os veículos foram removidos às 7h45 e uma faixa seguia interditada, com trânsito bastante lento.