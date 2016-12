PM prende criminosos e recupera produtos roubados

Uma ação conjunta do 18° BPM (Jacarepaguá) e do 31°BPM (Recreio) prendeu dois criminosos e recuperou o material roubado, nesta quarta-feira, de uma loja na Estrada dos Bandeirantes, no Recreio, Zona Oeste do Rio. Os dois batalhões foram acionados após o crime e iniciaram imediatamente um cerco até a captura dos ladrões na Linha Amarela. Com os criminosos, os policiais militares recuperaram 40 aparelhos registrados na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).