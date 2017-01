Ação conjunta da PM apreende 236kg de drogas

Na madrugada da última sexta-feira, policiais militares do 32ºBPM (Macaé) juntamente com 8ºBPM (Campos) apreenderam 236 kg quilos de maconha no bairro do Carvão, Zona Rural de Campos dos Goytacazes. O material estava escondido em toneis e baldes plásticos, enterrados no curral de uma fazenda. A ação foi um desdobramento de duas prisões registradas no Centro de Macaé. Os dois suspeitos foram presos com 20 quilos de droga. A droga apreendida em Campos seria distribuída em Macaé. A ocorrência foi registrada na 134ª DP (Campos de Goytacazes).