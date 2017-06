Abertura da 20ª edição dos Jogos da Baixada

Depois de receber as competições de basquete da Olimpíada Rio 2016, a Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, reabriu ontem para os jovens atletas da Baixada Fluminense. A quadra por onde passaram os astros do Dream Team americano, como Kevin Durant, foi a mesma em que Larissa Ribeiro, Douglas da Silva e Ivana Soares quicaram bola no primeiro dia de competições de handebol, dando início à 20 edição dos Jogos da Baixada.

“É como se fôssemos cada tijolo desta arena. Ao pisar esta quadra, me sinto integrada ao sonho de disputar uma Olimpíada algum dia”, diz Larissa Ribeiro, de 14 anos, do time de handebol de Nova Iguaçu, que fez a partida de estreia dos Jogos da Baixada contra Nilópolis.