Operação na Comunidade da Serrinha

Policiais do Grupamento de Ações Táticas do 9°BPM (Rocha Miranda) iniciaram operação às 05h30 desta quarta-feira (8) na Comunidade da Serrinha – em Madureira, com o objetivo de proporcionar maior sensação de segurança à população e na prevenção e repressão aos crimes de roubo de veículos, roubo de cargas, roubo de rua e o tráfico de drogas. Ao entrarem na Comunidade os policiais foram recebidos a tiros. Houve confronto. Após vasculhamento foram encontradas no Beco da Vovó, s/nº – interior da Comunidade São José da Pedra, Madureira, 02 Carregadores de Fuzil; 05 Munições intactas de calibre 556; 15 Tabletes de maconha. Ocorrência na 29ª DP (Madureira).