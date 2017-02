Carro da Guarda Municipal é atingido por tiros na Avenida Presidente Vargas

Um trecho da Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, foi cenário de perseguição e tiros na manhã desta sexta-feira. Ninguém ficou ferido, mas um carro da Guarda Municipal foi atingido por tiros – teriam sido cinco disparos. A ocorrência seguiu para ser registrada na 6ª DP (Cidade Nova).

Segundo informações do 4º BPM (São Cristóvão), suspeitos roubaram uma moto e em seguida abordaram motoristas que passavam pela via, na altura do prédio dos Correios. Na fuga, eles se depararam com uma equipe do Batalhão de Choque que dava apoio a uma blitz do Detro e atiraram contra os PMs.

Uma equipe da Guarda Municipal passava pelo local no momento parou ao ver a confusão. O carro onde estavam três guardas foi atingido pelos tiros, mas nenhum deles se machucou, segundo a assessoria de imprensa da corporação.

Via: Extra