Professor é baleado e morto após reagir a assalto em São Gonçalo

Um agente penitenciário e professor universitário de Biologia foi morto ao tentar intervir em uma tentativa de roubo de carga ocorrido na madrugada desta quinta-feira, no bairro do Boa Vista, em São Gonçalo

Segundo as primeiras informações, passadas por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, João Alfredo Teixeira Neto, que era lotado no Instituto Penal Edgar Costa, foi abordado por criminosos fortemente armados. Ele tentou reagir ao assalto e acabou sendo baleado. Segundo a polícia, o fato ocorreu por volta das 2h da manhã, na Rua Govenador Agamenom Magalhães.

O corpo do professor foi encontrado ao lado de um veículo modelo Cross Fox Vermelho. A principal linha de investigação da DH é a de latrocinio – roubo seguido de morte.

Um aluno da vítima que prefere se identificar apenas como Vinícius diz que João Alfredo dava aulas em uma universidade particular de Niterói, e que era uma pessoa muito tranquila e amada pelos alunos.

— Era um professor excelente, um cara sempre de bem com a vida e que se tornou um grande amigo. A violência do nosso Estado acaba de fazer mais uma vítima. Uma perda irreparável — lamentou.

O corpo do agente foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, e a família ainda aguarda a liberação. Segundo familiares, o enterro do agente está marcado para às 16h, no Cemitério do Maruí, no Barreto.

