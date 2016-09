6 mil munições são apreendidas na Dutra

Mais de 6 mil munições de calibre restrito foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Lavrinhas, São Paulo, na tarde de sexta-feira (16). A apreensão ocorreu durante a “Operação Olimpíadas” da PRF, que reforça o policiamento nas fronteiras do país, nas divisas e região metropolitana do Rio de Janeiro. O destino das munições seria a capital carioca.

Os policiais abordavam suspeitos, quando desconfiaram do motorista de um carro que seguia no sentido Rio e decidiram abordá-lo. Ao ser parado, o homem ficou bastante nervoso, o que aumentou a desconfiança da equipe. Então, os policiais começaram uma revista minuciosa no automóvel e acabaram encontrando as munições escondidas em um compartimento no interior do veículo.

Havia 4.745 munições de 9mm, 1.810 de calibre .40 e 78 para calibre 7,62mm, totalizando 6.633 munições. O suspeito acabou confessando que entregaria o material no Rio de Janeiro, mas não deu mais detalhes. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, em Cruzeiro/SP.