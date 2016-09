A equipe do 20° Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) esteve no Colégio Cetecon Kappa, em Nilópolis, na tarde da última quarta-feira. Em apoio à Semana da Pátria, os agentes participaram de um Desfile Cívico em homenagem ao dia 7 de setembro, com o objetivo de representar todos os policiais militares do Estado.