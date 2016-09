20° BPM realiza reunião com veneráveis

Foi realizada na manhã desta terça-feira no 20° Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), uma reunião com a presença de 21 veneráveis mestres e diversas autoridades maçônicas de Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis.

Foram tratados assuntos referente à segurança pública nesses municípios e qual o papel da maçonaria em conjunto com as autoridades policiais e municipais. Para orgulho da tropa, o comandante do 20° BPM tenente coronel Dantas, foi nomeado assessor militar do Grão mestrado no Rio de Janeiro.

O oficial agradeceu a nomeação e dividiu com seus comandados o reconhecimento de seu trabalho à frente da Unidade Policial Militar.