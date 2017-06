Morre matriarca de família assassinada em disputa por herança, em São Gonçalo

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo vai solicitar a realização de uma autópsia no corpo da senhora Yonne Cardoso de Resende, que morreu na terça-feira. Ela é mãe das irmãs Simone Gonçalves de Resende e Soraya Gonçalves de Resende. Simone está presa sob acusação de ter ordenado o assassinato da irmã, do marido dela e sua filha de 10 anos na madrugada do dia 17 de fevereiro, dentro do apartamento da família no Barro Vermelho, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Yonne tinha 80 anos e não tinha boa saúde. A última informação é que ela deu entrada no Pronto Socorro de São Gonçalo, onde morreu ontem. A causa ainda é desconhecida. O neto Lucas Resende Khalil, um dos indiciados pelo assassinado da família, foi quem liberou o corpo para o enterro. No entanto, antes do enterro, a polícia quer saber a causa da morte e pediu uma autópsia. Segundo a DH, o corpo está sendo encaminhado para o IML.

Com a morte, parte da herança vai para ela e seus filhos gêmeos Matheus Resende Khalil e Lucas.

Segundo os investigadores, Simone tramou o assassinato para ficar com a herança de cerca de R$ 7 milhões que seria deixada por Yonne. Ela e Soraya, que era adotada, já disputavam na justiça direito ao dinheiro deixado pelo pai.

O crime

Na madrugada do dia 17, homens armados invadiram o apartamento de segundo andar onde moravam Soraya, o marido Wagner Salgado, que era diretor da OAB-São Gonçalo, e a filha do casal. De acordo com a perícia realizada na cena do crime, a criança e a mãe morreram dormindo, ambas com tiros na cabeça. Já Wagner, que teria acordado com a movimentação, entrou em luta com os homens mas acabou morrendo depois de receber três tiros. Os assassinos utilizaram arma com silenciador e entraram no local sem arrombar portas.

No dia 12 de abril, a DH indiciou Simone e seus dois filhos. Também respondem pela morte Diego Moreira da Cunha e Gabriel Botrel de Araújo Miranda.